Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 19:57

Литва оставила за собой право закрывать транзит в Калининградскую область

Кястутис Будрис. Обложка © X / Lithuania MFA

Кястутис Будрис. Обложка © X / Lithuania MFA

Литовские власти оставляют за собой возможность временно перекрыть транзит грузов в Калининградскую область, если сочтут это необходимым для защиты национальной безопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел Кястутис Будрис в эфире LRT Radijas.

«Мы оставляем за собой возможность закрыть транзит, если это необходимо для обеспечения нашей безопасности. Конечно, после информирования институтов Европейского союза и государств-членов. Однако сама ситуация должна всё же соответствовать определённым критериям. Один из них это должно быть направлено против России или связано с действиями России», — заявил он. Министр добавил, что полный запрет не исключается.

Будрис напомнил, что сообщение с Калининградом регулируется действующим соглашением между ЕС и Россией. При этом Литва, по его словам, сохраняет право на применение любых мер ради защиты своих граждан, суверенитета и территориальной целостности, а транзитные ограничения уже действуют в рамках санкционного режима ЕС.

В Кремле ответили на угрозы Литвы ограничить транзит в Калининград
В Кремле ответили на угрозы Литвы ограничить транзит в Калининград

Напомним, 26 октября президент Литвы Гитанас Науседа предложил временно закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит в Калининград. Причиной стали так называемые «сигаретные метеозонды», с помощью которых, по версии Литвы, контрабандисты перебрасывают в страну белорусские сигареты. Российский сенатор Григорий Карасин пообещал, что Россия серьёзно ответит на подобные меры.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Литва
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar