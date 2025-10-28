Литва оставила за собой право закрывать транзит в Калининградскую область
Кястутис Будрис. Обложка © X / Lithuania MFA
Литовские власти оставляют за собой возможность временно перекрыть транзит грузов в Калининградскую область, если сочтут это необходимым для защиты национальной безопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел Кястутис Будрис в эфире LRT Radijas.
«Мы оставляем за собой возможность закрыть транзит, если это необходимо для обеспечения нашей безопасности. Конечно, после информирования институтов Европейского союза и государств-членов. Однако сама ситуация должна всё же соответствовать определённым критериям. Один из них — это должно быть направлено против России или связано с действиями России», — заявил он. Министр добавил, что полный запрет не исключается.
Будрис напомнил, что сообщение с Калининградом регулируется действующим соглашением между ЕС и Россией. При этом Литва, по его словам, сохраняет право на применение любых мер ради защиты своих граждан, суверенитета и территориальной целостности, а транзитные ограничения уже действуют в рамках санкционного режима ЕС.
Напомним, 26 октября президент Литвы Гитанас Науседа предложил временно закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит в Калининград. Причиной стали так называемые «сигаретные метеозонды», с помощью которых, по версии Литвы, контрабандисты перебрасывают в страну белорусские сигареты. Российский сенатор Григорий Карасин пообещал, что Россия серьёзно ответит на подобные меры.
