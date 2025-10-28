Литва оставила за собой право закрывать транзит в Калининградскую область

Литовские власти оставляют за собой возможность временно перекрыть транзит грузов в Калининградскую область, если сочтут это необходимым для защиты национальной безопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел Кястутис Будрис в эфире LRT Radijas.

«Мы оставляем за собой возможность закрыть транзит, если это необходимо для обеспечения нашей безопасности. Конечно, после информирования институтов Европейского союза и государств-членов. Однако сама ситуация должна всё же соответствовать определённым критериям. Один из них — это должно быть направлено против России или связано с действиями России», — заявил он. Министр добавил, что полный запрет не исключается.

Будрис напомнил, что сообщение с Калининградом регулируется действующим соглашением между ЕС и Россией. При этом Литва, по его словам, сохраняет право на применение любых мер ради защиты своих граждан, суверенитета и территориальной целостности, а транзитные ограничения уже действуют в рамках санкционного режима ЕС.