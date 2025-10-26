Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 13:23

Президент Литвы угрожает ограничить транзит в Калининград

Обложка © ТАСС / JUSSI ESKOLA / ЕРА

Обложка © ТАСС / JUSSI ESKOLA / ЕРА

В ответ на инциденты с запуском метеорологических зондов президент Литвы Гитанас Науседа предложил временно закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит в Калининград. Решение о мерах обсудят в ближайшие дни на межведомственном совещании, сообщил портал Delfi.

«В ближайшие дни эти ответные меры должно предложить правительство. В числе обсуждаемых вариантов должны быть — долгосрочное закрытие границы с Белоруссией и ограничение калининградского транзита», — анонсировал Науседа.

Он назвал запуски метеозондов в прибалтийскую республику поводом для ужесточения контроля. Науседа созывает на 28 октября межведомственное совещание для обсуждения возможных ответных мер, включая ограничения транзита и временное закрытие границы с соседней страной.

Литва не уведомила Белоруссию о «вторжении» метеозондов и закрытии границы
Литва не уведомила Белоруссию о «вторжении» метеозондов и закрытии границы

Днём ранее Литва временно закрыла оба пункта пропуска на границе с Белоруссией до 02:00 по московскому времени. Кроме того, вильнюсский аэропорт приостановил приём и отправление рейсов на тот же период из-за неопознанных объектов в небе. Причиной стали так называемые «сигаретные метеозонды», с помощью которых, по версии Литвы, контрабандисты перебрасывают в страну белорусские сигареты.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Литва
  • Белоруссия
  • Гитанас Науседа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar