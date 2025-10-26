Президент Литвы угрожает ограничить транзит в Калининград

В ответ на инциденты с запуском метеорологических зондов президент Литвы Гитанас Науседа предложил временно закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит в Калининград. Решение о мерах обсудят в ближайшие дни на межведомственном совещании, сообщил портал Delfi.

«В ближайшие дни эти ответные меры должно предложить правительство. В числе обсуждаемых вариантов должны быть — долгосрочное закрытие границы с Белоруссией и ограничение калининградского транзита», — анонсировал Науседа.

Он назвал запуски метеозондов в прибалтийскую республику поводом для ужесточения контроля. Науседа созывает на 28 октября межведомственное совещание для обсуждения возможных ответных мер, включая ограничения транзита и временное закрытие границы с соседней страной.

Днём ранее Литва временно закрыла оба пункта пропуска на границе с Белоруссией до 02:00 по московскому времени. Кроме того, вильнюсский аэропорт приостановил приём и отправление рейсов на тот же период из-за неопознанных объектов в небе. Причиной стали так называемые «сигаретные метеозонды», с помощью которых, по версии Литвы, контрабандисты перебрасывают в страну белорусские сигареты.