Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 21:10

Литва снова закрыла КПП на границе с Белоруссией из-за «вторжения» метеозондов

Обложка © ТАСС / EPA

Обложка © ТАСС / EPA

Литва временно закрыла оба пункты пропуска на границе с Белоруссией до 02:00 по московскому времени из-за якобы проникновения в своё воздушное пространство метеорологических зондов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее вильнюсский аэропорт также приостановил приём и отправление рейсов до 02:00 мск из-за неопознанных объектов в небе.

Литва не уведомила Белоруссию о «вторжении» метеозондов и закрытии границы
Литва не уведомила Белоруссию о «вторжении» метеозондов и закрытии границы

Сутками ранее Литва также временно закрывала границу с Республикой Беларусь, поскольку литовским властям показалось, что оттуда кто-то запускает зонды для нелегальной транспортировки белорусских сигарет. В итоге 1600 машин утром стояли и ждали открытия КПП. В субботу около полудня Литва вновь запустила трансграничное движение.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Литва
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar