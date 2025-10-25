Литва не уведомила Белоруссию о «вторжении» метеозондов и закрытии границы
Обложка © Telegram / Пограничный комитет Беларуси
Литва накануне остановила работу двух действующих погранпунктов на границе с Белоруссией, не уведомив Минск и не сообщив о нарушениях рубежа. Об этом заявил Госпогранкомитет Белоруссии, сообщение опубликовано в его телеграм-канале.
«Вчера, 24 октября, с 21.40 (совпадает с мск) литовская сторона в одностороннем порядке прекратила пропуск транспортных средств в пунктах пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»). При этом официального уведомления по линии погранпредставительской деятельности и оперативно-дежурной службы не поступало», — говорится в сообщении белорусского ведомства.
В ведомстве подчеркнули, что Вильнюс не передавал данных о каких‑либо нарушениях государственной границы, включая воздушное пространство.
Также комитет сообщил, что по состоянию на 9.00 25 октября въезда в Евросоюз у пункта «Мядининкай» («Каменный Лог») ожидали 890 транспортных средств, у «Шальчининкая» («Бенякони») — 815.
Напомним, накануне Литва временно перекрыла два последние действующих пункта пропуска на границе с Белоруссией. Власти заявили, что причиной стали так называемые «сигаретные метеозонды», с помощью которых, по их версии, контрабандисты перебрасывают в страну белорусские сигареты. В девять утра сообщалось о 1600 автомобилях, ожидающих проезда через границу. Пропускной режим обещали восстановить в полдень.
