Литва не уведомила Белоруссию о «вторжении» метеозондов и закрытии границы

Литва накануне остановила работу двух действующих погранпунктов на границе с Белоруссией, не уведомив Минск и не сообщив о нарушениях рубежа. Об этом заявил Госпогранкомитет Белоруссии, сообщение опубликовано в его телеграм-канале.

«Вчера, 24 октября, с 21.40 (совпадает с мск) литовская сторона в одностороннем порядке прекратила пропуск транспортных средств в пунктах пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»). При этом официального уведомления по линии погранпредставительской деятельности и оперативно-дежурной службы не поступало», — говорится в сообщении белорусского ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что Вильнюс не передавал данных о каких‑либо нарушениях государственной границы, включая воздушное пространство.

Также комитет сообщил, что по состоянию на 9.00 25 октября въезда в Евросоюз у пункта «Мядининкай» («Каменный Лог») ожидали 890 транспортных средств, у «Шальчининкая» («Бенякони») — 815.