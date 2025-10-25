Сектор Газа
25 октября, 06:10

1600 машин застряли в пробке на границе Литвы и Белоруссии из-за «сигаретных зондов»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

После внезапного закрытия Литвой двух автомобильных пунктов пропуска на совместной границе образовалась масштабная пробка. Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил, что литовская сторона прекратила пропуск грузовых машин с 21:40 по московскому времени вчера вечером.

Последний автомобиль был оформлен на въезд в соседнюю страну ровно в полночь. В очереди ожидают своего часа более 1600 грузовиков. Речь идёт о КПП «Мядининкай» и «Шальчининкай» со стороны Литвы, которым соответствуют белорусские пункты «Каменный Лог» и «Бенякони».

Литовские власти планируют возобновить пропуск в полдень.

Ранее Life.ru сообщал, что Литва временно закрыла два оставшихся КПП на границе с Белоруссией из-за «сигаретных метеозондов». Литовские власти считают, что с помощью них в страну незаконно ввозятся белорусские сигареты.

Владимир Озеров
