В Литве захотели оштрафовать робота-уборщика за русскую речь, но не смогли

Государственная языковая инспекция Литвы столкнулась с необычным случаем, когда не смогла оштрафовать робота-уборщика, общавшегося с покупателями на русском языке. Инцидент произошёл в одном из литовских супермаркетов, где автоматизированное устройство предупреждало посетителей фразой: «Извините, я иду в этом направлении. Пожалуйста, уступите дорогу». Об этом передаёт литовское издание Delfi.

Как объяснил представитель торговой сети, причиной инцидента стало программное обеспечение на русском языке, которое установила обслуживающая компания. Руководство магазина назвало это технической ошибкой, оперативно устранив «проблему» после обращения одного из клиентов в надзорные органы.

Глава языковой инспекции Аудрюс Валотка пояснил, что действующее законодательство регулирует только публичные надписи, но не распространяется на голосовые сообщения. Таким образом, робот имеет право предупреждать посетителей на русском языке, не нарушая литовских языковых норм.

Ранее в правительство Украины внесли законопроект об исключении русского и молдавского из перечня языков, подлежащих защите. По словам авторов документа, русский язык остаётся самым распространённым среди национальных меньшинств и может вытеснить украинский из публичного пространства. Кроме того, законопроект предусматривает добавление чешского языка и замену еврейского на иврит в перечне, на который распространяется действие Европейской хартии региональных или миноритарных языков.