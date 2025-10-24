Илон Маск анонсировал создание армии человекоподобных роботов Optimus

Американский миллиардер Илон Маск сообщил о планах по масштабному выпуску человекоподобных роботов Optimus. По его словам, компания Tesla намерена организовать производственную линию, способную выпускать до одного миллиона таких устройств ежегодно.

Как заявил предприниматель во время конференции для руководства компании, прототип робота третьего поколения может быть готов в начале 2026 года. При этом он уточнил, что для достижения целевых показателей по объёмам выпуска потребуется определённое время.

Маск отметил, что основная сложность заключается в необходимости самостоятельного производства практически всех компонентов, поскольку готовые производственные цепочки для таких продуктов отсутствуют. Также бизнесмен выразил желание сохранить достаточный пакет акций для обеспечения своего влияния на процесс создания и управления роботами.

Глава Tesla предположил, что в перспективе могут быть разработаны более совершенные версии роботов — Optimus 4 и Optimus 5, объём выпуска которых может достигнуть десятков миллионов экземпляров. По его мнению, сочетание технологий человекоподобных роботов и беспилотного транспорта способно создать общество без бедности с доступной высококлассной медицинской помощью, где роботы смогут выполнять даже функции хирургов.

Предприниматель считает, что эпоха человеческого труда подходит к концу, поскольку роботы и ИИ неизбежно займут все существующие рабочие места. По мнению Илона Маска, труд в будущем трансформируется в чисто хобби-деятельность, где люди смогут посвящать время, например, огородничеству, отказавшись от коммерческих покупок.