18 октября, 15:07

«ChatGPT и я теперь близки»: Генерал армии США просит помощи у ИИ для принятия военных решений

Обложка © Kandinsky / Life.ru

Генерал-майор Уильям Хэнк Тейлор, командующий 8-й армией США в Южной Корее рассказал, что регулярно использует ChatGPT для анализа информации и принятия решений. В этом он признался в интервью Business Insider.

«Я прошу создать, пытаюсь создать модели, которые помогут всем нам. <...> Как командир, я хочу принимать более взвешенные решения. Я хочу быть уверенным, что принимаю решения в нужный момент, чтобы получить преимущество. <...> ChatGPT и я теперь близки», рассказал он.

Генерал-майор отметил, что ИИ помогает ему ускорить цикл OODA («наблюдай, ориентируйся, решай, действуй») — основу современной военной тактики — и оперативно принимать решения. Кроме того, искусственный интеллект даёт ему советы, касающиеся как командования, так и личных отношений с подчинёнными. При этом генерал не уточнил, смог бы принимать подобные решения без использования ChatGPT.

Авторы статьи предполагают, что в будущем ИИ может применяться непосредственно на поле боя. Однако в Пентагоне призывают к осторожности в использовании этого инструмента, так как генеративный ИИ может привести к утечке конфиденциальной информации, давать ошибочные ответы и создавать риски при принятии важных решениях.

Ранее в использовании ИИ признался и бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон. Он рассказал, что использует ChatGPT для написания книг и получает от искусственного интеллекта похвалу.

Наталья Афонина
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
