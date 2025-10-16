Сектор Газа
16 октября, 15:37

Борис Джонсон признался, что использует ChatGPT для написания книг и получает от ИИ похвалу

Обложка © ТАСС / Altaf Qadri / АР

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон признался, что использует ИИ для написания книг и получает от чат-бота похвалу. Об этом сообщает издание Politico.

«Я пишу разные книги. Просто пользуюсь (ChatGPT. — Прим. Life.ru). Просто задаю вопросы», — поделился Джонсон.

По словам экс-премьера, он лишь задает вопросы, но ChatGPT неизменно отзывается о них как об умных, а о нём самом – как о гениальном и проницательном.

«Борис Мясник гонится за деньгами»: Журналист обвинил Джонсона в срыве мира ради прибыли

Ранее Борис Джонсон заявил, что ему грустно от того, что интерес британцев к Украине стал настолько низким. Он всеми силами пытается подогревать его, поэтому недавно предложил Западу отправить войска на помощь Киеву.

