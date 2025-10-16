Борис Джонсон признался, что использует ChatGPT для написания книг и получает от ИИ похвалу

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон признался, что использует ИИ для написания книг и получает от чат-бота похвалу. Об этом сообщает издание Politico.

По словам экс-премьера, он лишь задает вопросы, но ChatGPT неизменно отзывается о них как об умных, а о нём самом – как о гениальном и проницательном.