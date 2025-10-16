Борис Джонсон признался, что использует ChatGPT для написания книг и получает от ИИ похвалу
Обложка © ТАСС / Altaf Qadri / АР
Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон признался, что использует ИИ для написания книг и получает от чат-бота похвалу. Об этом сообщает издание Politico.
«Я пишу разные книги. Просто пользуюсь (ChatGPT. — Прим. Life.ru). Просто задаю вопросы», — поделился Джонсон.
По словам экс-премьера, он лишь задает вопросы, но ChatGPT неизменно отзывается о них как об умных, а о нём самом – как о гениальном и проницательном.
Ранее Борис Джонсон заявил, что ему грустно от того, что интерес британцев к Украине стал настолько низким. Он всеми силами пытается подогревать его, поэтому недавно предложил Западу отправить войска на помощь Киеву.
