Илон Маск предсказал исчезновение всех рабочих мест из-за роботов
Обложка © ТАСС / Zuma
Предприниматель Илон Маск сделал заявление, что эпоха человеческого труда подходит к концу, поскольку роботы и ИИ неизбежно займут все существующие рабочие места.
Он допустил, что труд в будущем трансформируется в чисто хобби-деятельность, где люди смогут посвящать время, например, огородничеству, отказавшись от коммерческих покупок. Это размышление стало реакцией на статью, которую опубликовал Джейсон Калаканис, ссылаясь на The New York Times. Издание, в свою очередь, освещало амбициозные планы Amazon: компания стремится до 2033 года роботизировать свыше 600 тысяч рабочих мест, чтобы избежать необходимости найма соответствующего числа сотрудников.
Ранее Маск показал видео с демонстрацией гуманоидного робота Optimus, выполняющего приёмы кунг-фу. На записи робот повторяет движения человека.
