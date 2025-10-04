Илон Маск показал робота Tesla Optimus, который осваивает кунг-фу

Предприниматель и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал новое видео с демонстрацией гуманоидного робота Optimus, выполняющего приёмы кунг-фу. На записи робот повторяет движения человека.

Демонстрация робота. Видео © X / Elon Musk

Optimus предназначен для выполнения задач, которые могут быть опасными, повторяющимися или скучными для человека. В демонстрации показана способность робота воспроизводить сложные человеческие движения. Согласно компании Tesla, робот может использоваться в бытовых, производственных, строительных и медицинских условиях.

А ранее в России разработали робота-массажиста, который работает на основе искусственного интеллекта. Устройство под названием Roden представляет собой стол с роботизированной рукой. Сначала специальные камеры сканируют тело пациента и создают его 3D-модель. ИИ анализирует эти данные и выбирает оптимальную траекторию для массажа.