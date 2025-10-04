Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 октября, 20:30

Илон Маск показал робота Tesla Optimus, который осваивает кунг-фу

Предприниматель и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал новое видео с демонстрацией гуманоидного робота Optimus, выполняющего приёмы кунг-фу. На записи робот повторяет движения человека.

Демонстрация робота. Видео © X / Elon Musk

Optimus предназначен для выполнения задач, которые могут быть опасными, повторяющимися или скучными для человека. В демонстрации показана способность робота воспроизводить сложные человеческие движения. Согласно компании Tesla, робот может использоваться в бытовых, производственных, строительных и медицинских условиях.

Киборг в парламенте: Робот Володя устроился на работу в Госдуму
Киборг в парламенте: Робот Володя устроился на работу в Госдуму

А ранее в России разработали робота-массажиста, который работает на основе искусственного интеллекта. Устройство под названием Roden представляет собой стол с роботизированной рукой. Сначала специальные камеры сканируют тело пациента и создают его 3D-модель. ИИ анализирует эти данные и выбирает оптимальную траекторию для массажа.

Больше интересных историй и новостей о жизни людей — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © X / Elon Musk

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Илон Маск
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar