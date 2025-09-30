Интервидение
30 сентября, 10:41

Киборг в парламенте: Робот Володя устроился на работу в Госдуму

Депутат от ЛДПР Свинцов взял себе в помощники робота Володю с ПМЭФ

Робота Володю принимают на работу в Госдуму. Обложка © Life.ru

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов представил робота в качестве своего нового помощника. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Life.ru.

Робота Володю принимают на работу в Госдуму. Видео © Life.ru

«Ну что ж, сегодня мы презентуем нового помощника депутата Государственной думы. Это, наверное, человекоподобный, хотя не очень он человекопохожий, но тем не менее», — сказал парламентарий.

Заместитель главы Комитета по информполитике пояснил, что будет экспериментировать с возможностью замены человеческого труда машинным в депутатской работе. По его словам, труд помощника парламентария является тяжёлым — он включает агитацию, транспортировку и распространение атрибутики во время выборов, а также сложную работу с информацией. Свинцов планирует выяснить, способен ли робот анализировать большие данные и разбираться в вопросах из обращений граждан, которые касаются самых разных тем — от ЖКХ до размеров зарплат и пенсий.

По словам парламентария, полностью доверить работу искусственному интеллекту пока не получится, однако какую-то её часть он планирует поручить новому помощнику.

Напомним, что робота Володю представили общественности на ПМЭФ в этом году. На полях форума он успел проявить себя как галантный кавалер — подарил розу роботу Софии из Московской области, а также сделал ей предложение руки и процессора.

