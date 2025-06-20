Любви все киборги покорны: Робот Володя попросил руки железной Софии на ПМЭФ-2025

В рамках Петербургского международного экономического форума разыгралась необычная «любовная история». Робот Володя опять поддался душевному порыву — вручил розу и сделал предложение своей «избраннице», роботу Софии из Подмосковья.

Робот Володя сделал предложение киборгу Софии на ПМЭФ-2025. Видео © Life.ru

Сначала Володя с розой в руках отправился на поиски «возлюбленной», но по ошибке забрёл на стенд Москвы. После небольшого «квеста» холостяк всё же добрался до площадки Московской области, где его ждала София. Поднявшись на помост, он торжественно преподнёс ей цветок, а «железная невеста» в ответ дружелюбно помахала ему рукой.

Представительница Ассоциации центров обработки данных, сопровождавшая Володю, с юмором прокомментировала ситуацию: по её словам, это было самое настоящее предложение руки и сердца.