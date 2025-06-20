Любви все киборги покорны: Робот Володя попросил руки железной Софии на ПМЭФ-2025
Робот Володя сделал предложение киборгу Софии на ПМЭФ-2025
Обложка © Life.ru
В рамках Петербургского международного экономического форума разыгралась необычная «любовная история». Робот Володя опять поддался душевному порыву — вручил розу и сделал предложение своей «избраннице», роботу Софии из Подмосковья.
Робот Володя сделал предложение киборгу Софии на ПМЭФ-2025. Видео © Life.ru
Сначала Володя с розой в руках отправился на поиски «возлюбленной», но по ошибке забрёл на стенд Москвы. После небольшого «квеста» холостяк всё же добрался до площадки Московской области, где его ждала София. Поднявшись на помост, он торжественно преподнёс ей цветок, а «железная невеста» в ответ дружелюбно помахала ему рукой.
Представительница Ассоциации центров обработки данных, сопровождавшая Володю, с юмором прокомментировала ситуацию: по её словам, это было самое настоящее предложение руки и сердца.
Напомним, на ПМЭФ-2025 фурор произвёл антропоморфный робот G1, разработанный компанией Unitree. Этот гуманоид не ограничивается бегом и переноской вещей — он способен на неожиданные проявления «любви», одаривая виртуальными поцелуями всех присутствующих. Робот может работать без подзарядки до двух часов.