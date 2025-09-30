Первый робот-массажист появился в России

В России разработали робота-массажиста, который работает на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщила компания-производитель медицинского оборудования в беседе с РИА «Новости».

Устройство под названием Roden представляет собой стол с роботизированной рукой. Сначала специальные камеры сканируют тело пациента и создают его 3D-модель. ИИ анализирует эти данные и выбирает оптимальную траекторию для массажа. Интенсивностью процедуры можно управлять с помощью пульта.

«На сегодня робот выполняет три программы: для коррекции контуров тела и борьбы с целлюлитом, активации лимфотока, а также глубокой релаксации», — отметили разработчики.

Все программы рассчитаны на спину и ноги. По словам компании, такой робот может проводить свыше 360 сеансов в месяц, что в четыре раза превышает производительность массажиста-человека.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) начал эксперимент по использованию робота в качестве своего помощника. Он хочет проверить, способен ли киборг взять на себя функции человека. Свинцов пояснил, что работа помощника очень трудоёмка: она включает агитацию, перевозку и раздачу символики на выборах, а также серьёзный анализ информации.