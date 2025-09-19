Путину в Перми доложили об использовании российских роботов в ОПК
Путин на заводе в Пермском крае. Обложка © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин во время посещения «Мотовилихинских заводов» в Пермском крае узнал о том, как отечественные роботы применяются на российских оборонных предприятиях. Главе государства показали выставку с новейшими образцами вооружения. А гендиректор Челябинского кузнечно-прессового завода Андрей Гартунг на одном из стендов рассказал Путину, что роботов делают здесь, на Урале.
«Программа роботизации на Верхнетуринском машиностроительном заводе. На этом заводе, когда «Технодинамика» начала заниматься, там даже забора не было. Сейчас там новые цеха и полностью оснащены, работают русские роботы. Роботы все производятся в Челябинске», — цитирует Гартунга РИА «Новости».
Гендиректор добавил, что первый этап предполагает оснащение шестнадцати заводов отечественными роботами. По его словам, готовится поставка 600 таких автоматических машин уже в следующем году.
Напомним, Путин приехал с рабочим визитом в Пермский край. Он высоко оценил состояние российской оборонной промышленности во время посещения «Мотовилихинских заводов». Глава государства назвал ОПК стратегически важным для безопасности страны. Он добавил, что сейчас военные предприятия в стране загружены по максимуму в период СВО.