Путину в Перми доложили об использовании российских роботов в ОПК

Президент России Владимир Путин во время посещения «Мотовилихинских заводов» в Пермском крае узнал о том, как отечественные роботы применяются на российских оборонных предприятиях. Главе государства показали выставку с новейшими образцами вооружения. А гендиректор Челябинского кузнечно-прессового завода Андрей Гартунг на одном из стендов рассказал Путину, что роботов делают здесь, на Урале.

«Программа роботизации на Верхнетуринском машиностроительном заводе. На этом заводе, когда «Технодинамика» начала заниматься, там даже забора не было. Сейчас там новые цеха и полностью оснащены, работают русские роботы. Роботы все производятся в Челябинске», — цитирует Гартунга РИА «Новости».