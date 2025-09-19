Интервидение
19 сентября, 16:07

Путин: Производственные мощности ОПК России загружены по максимуму во время СВО

Обложка © Life.ru

В России оборонно-промышленные предприятия набирают обороты и продолжают по максимуму выполнять поставленные задачи в период спецоперации. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии РФ.

«Хотел бы ещё раз повторить, что сейчасв период проведения специальной военной операциипроизводственные мощности ОПК загружены по максимуму», — подчеркнул российский лидер.

Напомним, Путин приехал с рабочим визитом в Пермский край. Он высоко оценил состояние российской оборонной промышленности во время посещения «Мотовилихинских заводов». Президент подчеркнул стратегическую важность оборонно-промышленного комплекса для национальной безопасности страны.

