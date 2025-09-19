Путин: Без оружейников обеспечить суверенитет России будет невозможно
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин заявил, что без труда оружейников невозможно обеспечить суверенитет России. Российский лидер заявил об этом в ходе визита на «Мотовилихинские заводы» в Пермском крае.
«И надежда на то, что мы вместе с вами будем укреплять Вооружённые силы Российской Федерации на будущее. Будем делать страну независимой, суверенной. Без вашей помощи и вашей работы это невозможно», — подчеркнул президент в ходе общения с работниками предприятия.
Напомним, Владимир Путин посетил с рабочим визитом пермские «Мотовилихинские заводы» в День оружейника 19 сентября. Президент России осмотрел одно из старейших предприятий Западного Урала, которое остаётся единственным в стране производителем артиллерийских систем с полным циклом производства. Его сопровождали первый вице-премьер Денис Мантуров, министр обороны Андрей Белоусов, главы Минпромторга и Минфина Антон Алиханов и Антон Силуанов, помощник президента Алексей Дюмин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.