Путин: Без оружейников обеспечить суверенитет России будет невозможно

Президент РФ Владимир Путин заявил, что без труда оружейников невозможно обеспечить суверенитет России. Российский лидер заявил об этом в ходе визита на «Мотовилихинские заводы» в Пермском крае.

«И надежда на то, что мы вместе с вами будем укреплять Вооружённые силы Российской Федерации на будущее. Будем делать страну независимой, суверенной. Без вашей помощи и вашей работы это невозможно», — подчеркнул президент в ходе общения с работниками предприятия.