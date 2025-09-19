Путин прилетел в Пермь в День оружейника
Обложка © Telegram / Кремль. Новости
Президент России Владимир Путин в День оружейника прилетел с рабочей поездкой в Пермь, где собирается побывать на предприятии «Мотовилихинские заводы». Это старейшее из действующих предприятий Западного Урала и единственное во всей РФ артиллерийское производство полного цикла.
«Мотовилиха» является также разработчиком производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня типа «Град», «Смерч» и их модифицированных версий «Торнадо-Г», «Торнадо-С».