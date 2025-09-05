Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
5 сентября, 19:30

Путин посетил предприятие ОДК-Кузнецов в Самаре

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин посетил в Самаре машиностроительную компанию ПАО «ОДК-Кузнецов», которая входит в госкорпорацию «Ростех». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На территории завода для президента подготовили выставку с образцами техники. Экспозиция охватывает широкий спектр продукции: от силовых установок для гражданских лайнеров и транспортных самолётов до вертолётных двигателей и агрегатов для перспективных аппаратов нового поколения. Отдельный блок посвящён разработкам в космической отрасли, а также газотурбинным установкам для энергетики.

Визит проходит в сопровождении представителей правительства и руководителей промышленного сектора. В числе участников — первый зампред кабмина Денис Мантуров, помощник главы государства Алексей Дюмин, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Напомним, после поездки во Владивосток на Восточный экономический форум Владимир Путин прилетел в Самару для проведения совещания по двигателестроению. Он также планирует провести встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Тимур Хингеев
