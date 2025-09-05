Мессенджер MAX
5 сентября, 18:24

Путин сразу после ВЭФ прилетел в Самару

Президент России Владимир Путин прибыл в Самару после рабочей поездки во Владивосток. Здесь он проведёт совещание, посвящённое двигателестроению, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин прилетел в Самару. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Помимо совещания, Путин планирует посетить завод «ОДК-Кузнецов» и провести рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

О предстоящей поездке в регион глава государства сообщил сам на Восточном экономическом форуме, уточнив, что после ВЭФ займётся вопросами двигателестроения.

Льготная ипотека, встреча с Зеленским, ИИ вместо ЦБ: О чем говорил Путин на ВЭФ

Ранее президент выступил на пленарном заседании ВЭФ. В частности, Путин заявил, что Киев делает «избыточные запросы» к Москве о назначении места для переговоров. По его словам, если украинская сторона хочет встречи, достаточно предложить место, и подобные требования оказываются необоснованными. Кроме того, президент подчеркнул готовность России не только соблюдать, но и неукоснительно выполнять будущие международные договорённости о гарантиях безопасности, отметив, что такие гарантии должны быть взаимными и распространяться в равной мере на Украину и Россию.

BannerImage

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Наталья Демьянова
