19 сентября, 15:16

Путин пообещал, что Россия и дальше будет развивать вооружённые силы

Обложка © Life.ru

Россия и дальше будет развивать свои вооружённые силы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с работниками «Мотовилихинских заводов» во время рабочей поездки в Пермский край.

«Мы будем и дальше развивать вооруженные силы, будем делать их современными», — сказал глава государства.

Напомним, в День оружейника, который отмечается 19 сентября, Владимир Путин прибыл в Пермь с рабочим визитом. Президент России, в частности, посетил «Мотовилихинские заводы» — это одно из старейших предприятий Западного Урала, являющееся ключевым для Перми. Оно остаётся единственным в России производителем артиллерии, охватывающим весь производственный цикл. В поездке главу государства сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, министр обороны Андрей Белоусов, главы Минпромторга и Минфина Антон Алиханов и Антон Силуанов, а также помощник Алексей Дюмин. Сопровождает делегацию губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

