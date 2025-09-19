Путин прибыл с тремя министрами на уникальный артиллерийский завод в Перми

Президент России Владимир Путин приехал на пермское оборонное предприятие «Мотовилихинские заводы». Объект является уникальным в России, поскольку осуществляет полный цикл производства артиллерийских орудий.

Владимир Путин прилетел в Пермь на оборонное предприятие «Мотовилихинские заводы». Видео Telegram / Кремль. Новости

«В День оружейника Владимир Путин приехал на оборонное предприятие «Мотовилихинские заводы» в Перми», — рассказали на официальном сайте российского лидера.

В поездке главу государства сопровождают высокопоставленные должностные лица, включая первого вице-премьера Дениса Мантурова, помощника президента Алексея Дюмина, министра обороны Андрея Белоусова, министра промышленности и торговли Антона Алиханова и главы Минфина Антона Силуанова. Также его сопровождает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Мотовилихинские заводы» — это одно из старейших предприятий Западного Урала, являющееся ключевым для Перми. Оно остаётся единственным в России производителем артиллерии, охватывающим весь производственный цикл. В настоящее время предприятие специализируется на выпуске современных артиллерийских орудий и ракетных систем залпового огня.