Путин прибыл с тремя министрами на уникальный артиллерийский завод в Перми
Путин посетил оборонное предприятие Мотовилихинские заводы в Перми
Владимир Путин в Перми. Обложка © РИА Новости / Михаил Синицын
Президент России Владимир Путин приехал на пермское оборонное предприятие «Мотовилихинские заводы». Объект является уникальным в России, поскольку осуществляет полный цикл производства артиллерийских орудий.
Владимир Путин прилетел в Пермь на оборонное предприятие «Мотовилихинские заводы». Видео Telegram / Кремль. Новости
«В День оружейника Владимир Путин приехал на оборонное предприятие «Мотовилихинские заводы» в Перми», — рассказали на официальном сайте российского лидера.
В поездке главу государства сопровождают высокопоставленные должностные лица, включая первого вице-премьера Дениса Мантурова, помощника президента Алексея Дюмина, министра обороны Андрея Белоусова, министра промышленности и торговли Антона Алиханова и главы Минфина Антона Силуанова. Также его сопровождает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«Мотовилихинские заводы» — это одно из старейших предприятий Западного Урала, являющееся ключевым для Перми. Оно остаётся единственным в России производителем артиллерии, охватывающим весь производственный цикл. В настоящее время предприятие специализируется на выпуске современных артиллерийских орудий и ракетных систем залпового огня.
Ранее стало известно, что Владимир Путин в День оружейника прибыл в Пермь с рабочим визитом. Сообщалось, что глава государства как раз посетит «Мотовилихинские заводы». Какие ещё дела запланированы у президента в регионе — неизвестно.