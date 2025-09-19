Путин отметил, что Россия всегда гордилась своей оборонкой не напрасно

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил состояние российской оборонной промышленности во время визита на «Мотовилихинские заводы». Об этом президент заявил в ходе рабочей поездки в Пермский край.

«Хочу поблагодарить вас за работу… Когда тяжёлые времена наступают, сразу вспоминают «А где наша оборонка?», которой мы все время гордимся. И гордились не напрасно», — сказал глава государства в ходе общения с работниками «Мотовилихинских заводов».

Президент подчеркнул стратегическую важность оборонно-промышленного комплекса для национальной безопасности. Его слова прозвучали в рамках посещения одного из ключевых предприятий оборонной отрасли, имеющего богатую историю и современные производственные мощности.