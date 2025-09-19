Интервидение
19 сентября, 15:28

Путин: Россия в разы нарастила выпуск ряда вооружений, качество тоже выросло

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия многократно нарастила выпуск отдельных видов вооружений, по некоторым позициям рост достиг тридцатикратного размера. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с работниками пермского предприятия «Мотовилихинские заводы».

«По некоторым видам вооружений, по некоторым изделиям у нас увеличение производства произошло не на какие-то проценты, а в разы: в 2, в 3, в 10, в 15, а по некоторым изделиям — в 30 раз. И качество выросло», — сказал российский лидер.

Путин пообещал, что Россия и дальше будет развивать вооружённые силы
Путин пообещал, что Россия и дальше будет развивать вооружённые силы

Напомним, Владимир Путин посетил оборонное предприятие «Мотовилихинские заводы» в Пермском крае. Уникальный для России объект ВПК обеспечивает полный цикл производства артиллерийских орудий. Российского лидера сопровождают вице-премьер Денис Мантуров, помощник Алексей Дюмин, глава Минобороны Андрей Белоусов, руководитель Минпромторга Антон Алиханов и министр финансов Антон Силуанов. Почётных гостей сопровождает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Юрий Лысенко
