Путин призвал планировать выпуск продукции гражданского назначения на ОПК
Обложка © Life.ru
Российским оборонным предприятиям необходимо выстраивать долгосрочное и чёткое планирование в сфере выпуска продукции гражданского и двойного назначения. Такое поручение президент России Владимир Путин озвучил в ходе заседания военно-промышленной комиссии.
«Мы должны более четко и на долгосрочную перспективу планировать выпуск на оборонных предприятиях продукции гражданского и двойного назначения», — заявил Путин.
Напомним, Путин приехал с рабочим визитом в Пермский край. Он высоко оценил состояние российской оборонной промышленности во время посещения «Мотовилихинских заводов». Глава государства назвал ОПК стратегически важным для безопасности страны. Им также было отмечено, что российские оборонные предприятия наращивают выпуск продукции и в полном объёме выполняют заказы в рамках специальной операции.