Украина хочет исключить русский из перечня защищённых языков

Власти Украины планируют исключить русский и молдавский из перечня языков, подлежащих защите, следует из законопроекта кабмина страны. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По словам авторов документа, русский язык остаётся самым распространённым среди национальных меньшинств и может вытеснить украинский из публичного пространства.

Кроме того, законопроект предусматривает добавление чешского языка и замену еврейского на иврит в перечне, на который распространяется действие Европейской хартии региональных или миноритарных языков. Авторы инициативы поясняют, что термин «minority languages» был неправильно переведён с русского, и на самом деле речь идёт не о нацменьшинствах, а о языках, на которых говорят малые группы людей.

Ранее Life.ru писал, что в Литве русский язык обвинили в негативном влиянии на психику. Там власти и блогеры бьют тревогу, утверждая, что язык мешает интеграции и плохо влияет на психику людей.