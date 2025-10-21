Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 22:02

Украина хочет исключить русский из перечня защищённых языков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pandora Pictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pandora Pictures

Власти Украины планируют исключить русский и молдавский из перечня языков, подлежащих защите, следует из законопроекта кабмина страны. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По словам авторов документа, русский язык остаётся самым распространённым среди национальных меньшинств и может вытеснить украинский из публичного пространства.

Кроме того, законопроект предусматривает добавление чешского языка и замену еврейского на иврит в перечне, на который распространяется действие Европейской хартии региональных или миноритарных языков. Авторы инициативы поясняют, что термин «minority languages» был неправильно переведён с русского, и на самом деле речь идёт не о нацменьшинствах, а о языках, на которых говорят малые группы людей.

«Кот или кит?» Захарову повеселила паника Киева из-за перехода украинцев на русский язык
«Кот или кит?» Захарову повеселила паника Киева из-за перехода украинцев на русский язык

Ранее Life.ru писал, что в Литве русский язык обвинили в негативном влиянии на психику. Там власти и блогеры бьют тревогу, утверждая, что язык мешает интеграции и плохо влияет на психику людей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar