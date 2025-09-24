В Литве обвинили русский язык в негативном «влиянии на психику»

В Литве русский язык продолжает доминировать в обществе, особенно на фоне приезда в страну большого числа беженцев с Украины. Об этом сообщает местное издание Delfi. В статье утверждается, что литовские власти бьют тревогу, а блогер и общественник Альгирдас Раманаускас называет русский язык плохо влияющим на психику.

«Русский язык фонетически и акустически опасен и плохо влияет на психику», — цитирует активиста автор публикации.

Однако в литовском обществе русский крепко укоренился, утверждается в статье. Раманаускас называет таких людей «шовинистами «Русского мира», не уважающими литовскую культуру и язык». По его мнению, следует принимать крайние меры для борьбы с «ненавистным языком». В первую очередь, он предлагает ограничить поток мигрантов. Однако эксперты напоминают о безработице в Литве, которая достигла 9%, что якобы не позволяет перестать пускать иностранцев. Впрочем, отдельные политики предлагают повышать зарплаты самим литовцам, чтобы мотивировать их больше работать, и сократить приток беженцев.

При этом с 1 января 2026 года планируется ввести обязательное требование к владению литовским языком для иностранцев, работающих в сфере услуг. Власти страны намерены взяться за интеграцию пришлого населения, заставив его изучать историю Литвы, язык и традиции.

Ранее глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене в эфире национального телевидения LRT заявила, что страна планирует выделить 0,5 млрд евро на укрепление системы противовоздушной обороны (ПВО). Шакалене уточнила, что усилий одной Литвы недостаточно для обеспечения надёжной защиты воздушного пространства. По её словам, союзники Вильнюса должны оказать существенную поддержку в этом вопросе.