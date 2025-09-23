Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 00:22

Глава Минобороны Шакалене: Литва увеличит финансирование ПВО на 0,5 млрд евро

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Stemmer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Stemmer

Литва планирует выделить 0,5 млрд евро на укрепление системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила глава Минобороны республики Довиле Шакалене в эфире национального телевидения LRT.

По словам министра, была пересмотрена необходимость в средствах ПВО. В ближайшее время на заседании Госсовета обороны будет обсуждаться вопрос о дополнительном финансировании для приобретения необходимых противовоздушных мощностей. Шакалене уточнила, что усилий одной Литвы недостаточно для обеспечения надёжной защиты воздушного пространства. По её словам, союзники Вильнюса оказывают существенную поддержку в этом вопросе.

«В самое ближайшее время мы будем располагать информацией о том, какие дополнительные силы и из каких союзных стран помогут нам как с радарами, так и с боевыми системами», — заявила она.

Еврокомиссия задумала усилить оборону Украины на российские деньги
Еврокомиссия задумала усилить оборону Украины на российские деньги

Ранее сообщалось, что главарь киевского режима Владимир Зеленский планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, чтобы попросить поддержать новое наступление украинских войск. Ситуация на фронте для Украины ухудшается с каждым днём, а нестабильная позиция республиканца осложняет координацию действий с Европой. Экс-комик заранее предупредил депутатов Верховной рады о возможных трудных временах на фронте.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Литва
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar