Тайная цель Зеленского: В Британии раскрыли, зачем он едет к Трампу
Меркурис: Зеленский в Нью-Йорке попросит у Трампа денег на новое наступление ВСУ
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
В Нью-Йорке Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом, чтобы попросить поддержать новое наступление украинских войск. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.
Эксперт подчеркнул, что ситуация на фронте для Украины ухудшается с каждым днём, а нестабильная позиция Трампа осложняет координацию действий с Европой.
«Он мог бы попытаться договориться об урегулировании, но, зная Зеленского, всё будет с точностью наоборот. Вероятно, он потребует поддержки для новых контратак, попросит деньги на формирование новых резервов», – отметил Меркурис.
Аналитик подчеркнул, что главарь киевского режима заранее предупредил депутатов Верховной рады Украины о возможных трудных временах на фронте.
«Ситуация становится всё хуже и хуже, и скоро придётся принимать критические решения», – добавил он.
По мнению Меркуриса, Зеленскому стоило бы сосредоточиться на обсуждении мирного урегулирования, а не на привлечении финансирования для дальнейших боевых операций, однако, вероятно, экс-комик будет двигаться в обратном направлении.
