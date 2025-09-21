Интервидение
21 сентября, 04:15

Тайная цель Зеленского: В Британии раскрыли, зачем он едет к Трампу

Меркурис: Зеленский в Нью-Йорке попросит у Трампа денег на новое наступление ВСУ

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

В Нью-Йорке Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом, чтобы попросить поддержать новое наступление украинских войск. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.

Эксперт подчеркнул, что ситуация на фронте для Украины ухудшается с каждым днём, а нестабильная позиция Трампа осложняет координацию действий с Европой.

«Он мог бы попытаться договориться об урегулировании, но, зная Зеленского, всё будет с точностью наоборот. Вероятно, он потребует поддержки для новых контратак, попросит деньги на формирование новых резервов», – отметил Меркурис.

Аналитик подчеркнул, что главарь киевского режима заранее предупредил депутатов Верховной рады Украины о возможных трудных временах на фронте.

«Ситуация становится всё хуже и хуже, и скоро придётся принимать критические решения», – добавил он.

По мнению Меркуриса, Зеленскому стоило бы сосредоточиться на обсуждении мирного урегулирования, а не на привлечении финансирования для дальнейших боевых операций, однако, вероятно, экс-комик будет двигаться в обратном направлении.

«Будут трудные решения»: Зеленский испугался провала ВСУ на фронте и предупредил об этом Раду
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп готовится к встрече с Владимиром Зеленским. Администрация США рассматривает возможность двусторонних переговоров с главой киевского режима и сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа.

