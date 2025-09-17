Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе закрытой встречи с депутатами правящей партии «Слуга народа» предупредил о возможных «трудных решениях» в случае ухудшения положения ВСУ на фронте. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на осведомлённые источники.

Согласно информации, Зеленский заявил, что Украина сможет рассчитывать на благоприятные условия мирного соглашения только при устойчивости фронта, которую на данный момент никто не наблюдает. При этом экс-комик подчеркнул, что окончательное решение будет приниматься Верховной радой и правительством.

«Зеленский рассказал парламентариям, что если дела на фронте ухудшатся, то «будут трудные решения», — говорится в публикации.

Конкретные детали возможных решений в публикации не раскрываются. Подчёркивается, что в текущей ситуации украинское руководство продолжает рассчитывать на достижение договорённости об урегулировании конфликта на приемлемых условиях.

На начало октября назначена новая встреча Зеленского с представителями парламентской фракции. Точная повестка предстоящего совещания не раскрывается.