24 октября, 17:49

В Литве захотели сорвать концерт Моргенштерна* из-за позиции по Крыму и уважения к Путину

Мэр Вильнюса потребовал признать Моргенштерна* персоной нон грата в Литве

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / morgen_stern

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас предложил признать российского рэпера Моргенштерна* (Алишера Валеева*) персоной нон грата на территории Литвы. Соответствующая инициатива была опубликована на личной странице градоначальника в соцсети.

Поводом для решения стало включение артиста украинскими властями в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности, из-за его позиции по крымскому вопросу. Бенкунскас заявил, что не может оставаться безучастным, когда музыкант, неопределённо высказывающийся о принадлежности Крыма, демонстрирует уважение к президенту России Владимиру Путину.

Мэр направил официальный запрос в министерство иностранных дел страны с просьбой рассмотреть возможность запрета на въезд для Моргенштерна*. Дополнительно градоначальник потребовал проверить деятельность организатора гастролей — агентства Ready Events, Sia — на предмет потенциальной угрозы информационной безопасности Литвы.

У одиозного артиста сейчас идёт масштабный тур по Европе. В программе есть и выступление в Вильнюсе — оно запланировано на 29 ноября.

Моргенштерна* разыскивают в России из-за долга в 683 тысячи рублей

Ранее Life.ru рассказывал, что Моргенштерн* официально прекратил деятельность своего индивидуального предпринимательства в России, о чём свидетельствуют данные сервиса «БИР-Аналитик». Его ИП, зарегистрированное в апреле 2018 года для организации отдыха и развлечений, было закрыто по собственному решению артиста.

*Включён в перечень иноагентов Минюста России.

