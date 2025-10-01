Моргенштерн* закрыл свой бизнес в России

Рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн*) закрыл своё ИП в России. Об этом сообщают данные сервиса «БИР-Аналитик», на которые ссылается РИА «Новости».

В карточке предпринимателя указано: «Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения».

ИП Моргенштерна* было зарегистрировано в апреле 2018 года, основным видом деятельности значилась организация отдыха и развлечений.

Моргенштерн* покинул Россию в 2021 году после возбуждения против него административных и уголовных дел. В тот же период Следственный комитет заявлял о проверке его клипов на предмет пропаганды наркотиков. С тех пор артист живёт за границей, в разные годы выступал в Дубае и Европе, выпускал новые треки и клипы, а также открывал бизнес-проекты за пределами РФ.

Помимо музыкальной карьеры, Моргенштерн* активно развивал бизнес в России. В 2018 году он зарегистрировал ИП в сфере организации отдыха и развлечений. Позже артист открыл бургерную «Kaif Burger» в Москве, которая сразу стала медийным проектом, но в 2022 году заведение закрылось.

Также он запускал ресторан «Kaif Provenance» в Дубае и анонсировал планы по развитию сети за рубежом. В России его имя использовалось в нескольких совместных проектах — от рекламы до коллабораций с брендами одежды и алкоголя.

* Включён в реестр иноагентов Минюста РФ.