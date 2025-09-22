«Горбатого могила исправит»: Продюсер раскрыл гонорары Моргенштерна* после отъезда из РФ

Рэпер Моргенштерн* продолжит собирать залы в Европе, несмотря на статус иноагента и потерю российской аудитории. А вот избавиться от пагубных пристрастий ему вряд ли удастся, несмотря на громкие обещания. Такое мнение в интервью выразил продюсер Сергей Дворцов, комментируя предстоящий тур исполнителя.

По словам Дворцова, гонорары артиста после отъезда из России сократились в два-три раза и сейчас составляют около 2–3 миллионов рублей за концерт. Продюсер также выразил скептическое отношение к заявлениям рэпера о преодолении вредных привычек, предположив, что это временное явление.

«Горбатого только могила исправит. Я думаю, что да. К большому сожалению, но скорее всего да. То, что он ушёл от зависимостей — это ненадолго», — сказал он в разговоре с порталом «Страсти».

Эксперт отметил, что творчество Моргенштерна* продолжает пользоваться спросом за рубежом, где публика ещё помнит его работы. Тур артиста по европейским городам запланирован на октябрь и ноябрь текущего года.

Ранее журналисты узнали, что Моргенштерн* готов выступать на днях рождениях за 150 тысяч евро, даже если праздник у собаки. В программу включены 10 треков, вынос торта, задувание свечей, фотосессия с приглашёнными хвостиками и личное поздравление для виновника торжества.