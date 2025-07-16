Торт, свечи, фотосет: Моргенштерн* споёт «Ратататата» для чихуахуа за 14 миллионов рублей

Российский рэпер Моргенштерн* выступит на праздновании дня рождения собаки за €150,000 (почти 14 миллионов рублей). В его программу войдут 10 треков, подача торта, задувание свечей, фотосессия с хвостатыми гостями и поздравление для именинника, сообщает Telegram-канал Mash. Принимать заказы на такие необычные мероприятия исполнитель начал после того, как в Азии отменили его крупный концерт.

В числе гостей — чихуахуа и ещё 20 приглашённых питомцев с их владельцами. Для них Алишер* исполнит Cadillac, «Ратататата», Aristocrat и другие хиты. После выступления он вынесет торт для именинника, задует свечи, сфотографируется с гостями и произнесёт трогательную речь.

Кроме гонорара, рэпер запросил дополнительно €10,000 на расходы: перелёт, проживание в отеле и трансфер. Команда музыканта отправится из ОАЭ, менеджер прилетит из Москвы, а сам артист прибудет из Израиля. В аэропорту Европы для него предусмотрены VIP-входы и выходы.

Напомним, что июнь стал для Моргенштерна* началом «новой жизни» — в начале месяца рэпер завершил своё пятимесячное лечение в реабилитационном центре. Артист признался, что преодолеть зависимости было сложнее, чем он ожидал, однако всё же отметил, что курс был успешным и это лишь первый шаг к здоровому образу жизни.