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16 июля, 07:45

Торт, свечи, фотосет: Моргенштерн* споёт «Ратататата» для чихуахуа за 14 миллионов рублей

Mash: Рэпер Моргенштерн* выступит на дне рождении собаки за 150 тысяч евро

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / morgen_shtern

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / morgen_shtern

Российский рэпер Моргенштерн* выступит на праздновании дня рождения собаки за €150,000 (почти 14 миллионов рублей). В его программу войдут 10 треков, подача торта, задувание свечей, фотосессия с хвостатыми гостями и поздравление для именинника, сообщает Telegram-канал Mash. Принимать заказы на такие необычные мероприятия исполнитель начал после того, как в Азии отменили его крупный концерт.

В числе гостей — чихуахуа и ещё 20 приглашённых питомцев с их владельцами. Для них Алишер* исполнит Cadillac, «Ратататата», Aristocrat и другие хиты. После выступления он вынесет торт для именинника, задует свечи, сфотографируется с гостями и произнесёт трогательную речь.

Кроме гонорара, рэпер запросил дополнительно €10,000 на расходы: перелёт, проживание в отеле и трансфер. Команда музыканта отправится из ОАЭ, менеджер прилетит из Москвы, а сам артист прибудет из Израиля. В аэропорту Европы для него предусмотрены VIP-входы и выходы.

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Напомним, что июнь стал для Моргенштерна* началом «новой жизни» — в начале месяца рэпер завершил своё пятимесячное лечение в реабилитационном центре. Артист признался, что преодолеть зависимости было сложнее, чем он ожидал, однако всё же отметил, что курс был успешным и это лишь первый шаг к здоровому образу жизни.

* Включён в список иностранных агентов Минюста России.

Наталья Афонина
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