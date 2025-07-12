«Мечтал спеть со мной»: Алсу впервые выступила в дуэте с 8-летним сыном
Певица Алсу впервые спела дуэтом с 8-летним сыном Рафаэлем
Певица Алсу со своим сыном Рафаэлем. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a
Певица Алсу впервые выступила со своим восьмилетним сыном Рафаэлем. На гала-концерте VI Cемейного образовательного форума Леонида Агутина и звёзд «Русского Радио» она похвасталась, что он очень растёт очень талантливым мальчиком и не боится демонстрировать свои навыки публике.
По словам исполнительницы, она спела с наследником на собственном дне рождения. Недавно звезде исполнилось 42 года. Причём это была инициатива Рафаэля. Он хотел устроить маме сюрприз, поэтому выучил песню «Буду я любить», которую они вместе исполнили. Алсу была очень тронута таким подарком.
«Мой сынок готовился и мечтал спеть со мной! И мы с ним спели для наших гостей. Ему нравится заниматься музыкой, он играет на фортепиано и у него абсолютный слух», — передаёт слова Алсу издание 7Дней.ru.
Певица пока не торопится предполагать, кем станет сын в будущем. Возможно, учитывая задатки, он может пойти по стопам матери. Однако сейчас Алсу старается как можно дольше ограждать его от лишнего внимания прессы, чтобы не отнимать у детство.
Ранее стало известно, что Алсу после громкого развода с Яном Абрамовым вновь видит себя в роли невесты. Она охотно принимает знаки внимания и не исключает возможности повторного замужества. Когда журналисты поинтересовались о её предпочтениях в отношении свадебного платья, она дала понять, что на этот раз её выбор будет отличаться от первого опыта.