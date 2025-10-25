Литва вновь открыла оба КПП на границе с Белоруссией

В субботу около полудня Литва вновь запустила трансграничное движение через два стратегически важных автомобильных перехода на границе с Белоруссией. Речь идёт о контрольно-пропускных пунктах Шальчининкай и Мядининкай, которые были закрыты для пропуска накануне вечером.

Согласно информации белорусского Госпогранкомитета, с 12:00 по местному времени литовские контролирующие органы полностью возобновили таможенное оформление автомобилей в обе стороны. Восстановление нормального режима работы позволило начать пропуск накопившегося во время закрытия пограничного потока.

За время вынужденного перерыва перед двумя КПП образовалась внушительная очередь из более чем полутора тысяч грузовиков.

Напомним, что Литва временно закрыла границу с Республикой Беларусь, поскольку литовским властям показалось, что оттуда кто-то запускает зонды для нелегальной транспортировки белорусских сигарет. В итоге 1600 машин утром стояли и ждали открытия КПП.