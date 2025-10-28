В России пообещали жёсткую реакцию на закрытие Литвой транзита в Калининград

Ответные меры России на прекращение Литвой транзита в Калининград будут крайне суровыми. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По мнению сенатора, подобные действия являются провокацией, цель которой – усилить напряжённость и спровоцировать нестабильность в европейском регионе, особенно в акватории Балтийского моря. Карасин акцентировал внимание на том, что Россия не оставит этот инцидент без серьёзного ответа.

Напомним, что ранее президент Литвы Гитанас Науседа предложил временно закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит в Калининград из-за инцидентов с метеозондами. Политик поручил правительству подготовить конкретные меры, включая возможное долгосрочное закрытие границы.