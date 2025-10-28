Россия и США
В Кремле ответили на угрозы Литвы ограничить транзит в Калининград

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Odareeva

Кремль отреагировал на слова президента Литвы Гитанаса Науседы о возможной блокировке сообщения с Калининградом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что регион всегда останется частью нашей страны, а связь с ним будет надёжно поддерживаться.

«Видели, безусловно, все эти заявления [литовской стороны]. Конечно же, мы будем обеспечивать бесперебойные коммуникации с Калининградом — с неотъемлемой частью Российской Федерации», — подчеркнул Песков.

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа предложил временно закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит в Калининград из-за инцидентов с метеозондами. Он поручил правительству подготовить конкретные меры, включая возможное долгосрочное закрытие границы.

