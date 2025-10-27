Россия и США
27 октября, 15:55

МИД Белоруссии вручил ноту протеста Литве из-за закрытия границы

Обложка © Telegram / Пограничный комитет Беларуси

МИД Белоруссии выразил официальный протест Литве в связи с односторонним закрытием границы. Соответствующее заявление распространила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Временный поверенный в делах Литвы Эрикас Вилканецас был приглашён в министерство для вручения ноты протеста. В документе отмечается, что решение о закрытии границы было принято без предварительного уведомления и нарушает принципы свободы передвижения. Белорусская сторона охарактеризовала эти меры как антинародные, подчеркнув, что права граждан оказались заложниками политической конъюнктуры.

«Сегодня в МИД Республики Беларусь был вызван временный поверенный в делах Литовской Республики в Республике Беларусь Эрикас Вилканецас, которому была вручена нота протеста в связи с очередным односторонним закрытием границы со стороны Литовской Республики, осуществлённым без какого-либо предварительного уведомления», — говорится в тексте.

В заявлении подчёркивается, что Белоруссия остаётся сторонником нормализации диалога по вопросам пограничного контроля.

Президент Литвы угрожает ограничить транзит в Калининград
Ранее Белоруссия охарактеризовал действия литовских властей как недружественные из-за полного закрытия границы. В Государственном таможенном комитете отметили, что окончательное решение будет принято Литвой 29 октября.

Юлия Сафиулина
