Белоруссия обвинила Литву в недружественных действиях из-за закрытия границы
Обложка © ТАСС / STRINGER / ЕРА
Минск официально охарактеризовал действия литовских властей как недружественные в связи с подготовкой плана по полному закрытию границы. Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии.
«Власти Литвы сегодня приняли решение пока не открывать движение через белорусско-литовскую границу. Кроме того, они заявили о разработанном плане действий по бессрочному закрытию автодорожной границы с Белоруссией, в котором есть исключения для граждан стран Европейского союза и дипломатов», — говорится в официальном сообщении ведомства.
В пресс-службе Государственного таможенного комитета уточнили, что 29 октября литовская сторона планирует принять окончательное решение по данному вопросу. Также там отметили, что комитет продолжает следить за недружественными действиями литовцев и будет информировать о любых изменениях обстановки.
Белорусская таможня проинформировала бизнес-сообщество и транспортные организации о вероятных трудностях, связанных с текущей ситуацией. Особое внимание обращено на водителей грузового и легкового транспорта, ожидающих открытия границы. Им рекомендовано принимать во внимание возможные корректировки в работе пунктов пропуска.
Напомним, Литва накануне ввела временное закрытие двух пограничных пунктов с Белоруссией, которое продлится до 2 часов ночи по московскому времени. Одновременно с этим, аэропорт Вильнюса прекратил обслуживание рейсов на тот же срок. Причиной такого решения стали неопознанные летающие объекты, которые, как утверждает литовская сторона, являются «сигаретными метеозондами», используемыми контрабандистами для переправки белорусских сигарет.
