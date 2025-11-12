МИД Литвы счёл невозможным открытие границы с Белоруссией

Глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что Вильнюс пока не может открыть границу с Белоруссией. По его словам, это станет возможным только когда Минск «перестанет нагнетать ситуацию до предела горячих фаз и прекратит нарушения воздушного сообщения».

Ранее литовский МИД вызвал временного поверенного Белоруссии и выразил ему резкий протест. Литва заявила о «гибридных атаках» и потребовала от Минска немедленно принять меры для их предотвращения.

Власти прибалтийского государства оставили за собой право не только продлить текущие ограничения, но и ввести новые. Напомним, Вильнюс ранее объявил о закрытии автомобильного сообщения с Белоруссией до 30 ноября. Решение объясняется инцидентами с проникновением в воздушное пространство метеозондов с контрабандой, в том числе сигаретами. Позже Литва разрешила проезд через один из пунктов пропуска для отдельных категорий граждан.