Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 12:32

МИД Литвы счёл невозможным открытие границы с Белоруссией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ints Vikmanis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ints Vikmanis

Глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что Вильнюс пока не может открыть границу с Белоруссией. По его словам, это станет возможным только когда Минск «перестанет нагнетать ситуацию до предела горячих фаз и прекратит нарушения воздушного сообщения».

Ранее литовский МИД вызвал временного поверенного Белоруссии и выразил ему резкий протест. Литва заявила о «гибридных атаках» и потребовала от Минска немедленно принять меры для их предотвращения.

Власти прибалтийского государства оставили за собой право не только продлить текущие ограничения, но и ввести новые. Напомним, Вильнюс ранее объявил о закрытии автомобильного сообщения с Белоруссией до 30 ноября. Решение объясняется инцидентами с проникновением в воздушное пространство метеозондов с контрабандой, в том числе сигаретами. Позже Литва разрешила проезд через один из пунктов пропуска для отдельных категорий граждан.

Литва повторно попросит Белоруссию открыть коридор для застрявших фур
Литва повторно попросит Белоруссию открыть коридор для застрявших фур

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Литва
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar