Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 19:00

Литва повторно попросит Белоруссию открыть коридор для застрявших фур

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Kalinovsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Kalinovsky

Вильнюс намерен вновь обратиться к Минску с просьбой временно открыть границу, чтобы пропустить литовские грузовики, остающиеся на территории Белоруссии с конца октября. Об этом сообщил председатель национального центра по управлению кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас.

«Принято решение повторно обратиться к Белоруссии на уровне высоких инстанцийна уровне уполномоченных по границе — с просьбой об открытии двух контрольных пунктов для эвакуационного коридора в обе стороны», — заявил Виткаускас.

Лукашенко дал указания белорусским солдатам на границе с Литвой
Лукашенко дал указания белорусским солдатам на границе с Литвой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отметил, что Минск готов конфисковать литовские грузовики, которые находятся на территории страны, если они не покинут её в ближайшее время. По его словам, это касается как минимум 1,1 тысячи иностранных фур, застрявших в Белоруссии из-за введённых Литвой ограничений на границе.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Литва
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar