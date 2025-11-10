Литва повторно попросит Белоруссию открыть коридор для застрявших фур

Вильнюс намерен вновь обратиться к Минску с просьбой временно открыть границу, чтобы пропустить литовские грузовики, остающиеся на территории Белоруссии с конца октября. Об этом сообщил председатель национального центра по управлению кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас.

«Принято решение повторно обратиться к Белоруссии на уровне высоких инстанций — на уровне уполномоченных по границе — с просьбой об открытии двух контрольных пунктов для эвакуационного коридора в обе стороны», — заявил Виткаускас.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отметил, что Минск готов конфисковать литовские грузовики, которые находятся на территории страны, если они не покинут её в ближайшее время. По его словам, это касается как минимум 1,1 тысячи иностранных фур, застрявших в Белоруссии из-за введённых Литвой ограничений на границе.