Лукашенко пригрозил конфисковать застрявшие на границе литовские фуры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов конфисковать литовские грузовики, которые находятся на территории страны, если они не покинут её в ближайшее время. По его словам, это касается как минимум 1,1 тысячи иностранных фур, застрявших в Белоруссии из-за введённых Литвой ограничений на границе.

«Автомобили собраны, стоят под охраной. Те, кто их охраняет, попросили, по-моему, €120 за сутки. Заплатили за охрану. Сколько суток будут стоять — умножить на €120, — платите, забирайте автомобили с грузом», — сказал белорусский лидер на совещании в Минске.

По словам Лукашенко, если в ближайшие дни не будут предприняты необходимые шаги, власти Белоруссии применят законодательные меры. Он уточнил, что это может включать конфискацию автомобилей, поскольку фуры не могут оставаться на проезжей части.

Ранее сообщалось, что Литва захотела взыскать с Белоруссии компенсацию за то, что сама закрыла границу. По заявлению Вильнюса, более 1 тысячи тысяч грузовиков, прицепов и полуприцепов литовских перевозчиков остаются заблокированными в Белоруссии. Это означает, что за текущую неделю транспортные компании Литвы уже выплатили белорусскому бюджету порядка 5 миллионов евро в виде издержек на простой своих транспортных средств.