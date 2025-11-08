Белоруссия ответила на требования Литвы по компенсации убытков из-за закрытой границы

МИД Белоруссии обвинил Литву во введении в заблуждение своих перевозчиков и попытке переложить ответственность за приграничную ситуацию на белорусскую сторону. В ведомстве выразили удивление заявлениями литовских чиновников о якобы отказе в возвращении литовских грузовиков из Белоруссии, отметив, что республика никого и ничего не запрещала.

«Складывается впечатление, что литовские власти, вместо того чтобы предпринимать конкретные шаги по разрешению ситуации, которую они же и создали, предпочитают вводить в заблуждение собственных перевозчиков и водителей, пытаясь переложить ответственность на белорусскую сторону», — отметили в МИД Белоруссии.

Представители ведомства также высказали надежду на оперативное налаживание бесперебойной работы границы с Литвой и установление плодотворных взаимоотношений.

Ранее сообщалось, что Литва захотела взыскать с Белоруссии компенсацию за то, что сама закрыла границу. По заявлению Вильнюса, около 5 тысяч грузовиков, прицепов и полуприцепов литовских перевозчиков остаются заблокированными в Белоруссии. Еженедельные расходы на простой одного грузовика составляют около тысячи евро (не считая оплаты труда водителей). Это означает, что за текущую неделю транспортные компании Литвы уже выплатили белорусскому бюджету порядка 5 миллионов евро в виде издержек на простой своих транспортных средств.

Напомним, литовские власти ранее объявили о закрытии автомобильного сообщения с Белоруссией до 30 ноября с возможностью продления этого срока. Решение объясняется инцидентами с проникновением в воздушное пространство метеозондов с контрабандой. Позже Вильнюс разрешил проезд через один из пунктов пропуска для отдельных категорий граждан.