Литва захотела взыскать с Белоруссии компенсацию за то, что сама закрыла границу

Вильнюс намерен добиваться от Минска возмещения убытков, с которыми столкнулись литовские грузоперевозчики, чьи транспортные средства оказались заблокированы в Белоруссии после закрытия границы. Об этом заявил советник премьер-министра Литвы Игнас Добровольскас.



«Литва призывает своих перевозчиков собирать информацию об убытках, которые после оценки юридических возможностей можно будет взыскать с Белоруссии или принадлежащего ей имущества», — приводит его слова портал Литовского национального радио и телевидения (LRT).

По заявлению Олега Тарасова, вице-президента Национальной ассоциации автоперевозчиков Литвы Linava, около 5 тысяч грузовиков, прицепов и полуприцепов литовских перевозчиков остаются заблокированными в Белоруссии. Он подчеркнул, что еженедельные расходы на простой одного грузовика составляют около тысячи евро (не считая оплаты труда водителей). Это означает, что за текущую неделю литовские транспортные компании уже выплатили белорусскому бюджету порядка 5 миллионов евро в виде издержек на простой своих транспортных средств.

Напомним, литовские власти ранее объявили о закрытии автомобильного сообщения с Белоруссией до 30 ноября с возможностью продления этого срока. Решение объясняется инцидентами с проникновением в воздушное пространство метеозондов с контрабандой. Позже Вильнюс разрешил проезд через один из пунктов пропуска для отдельных категорий граждан.