Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за воздушных шаров в небе

Международный аэропорт Вильнюса был вынужден полностью приостановить работу на несколько часов в субботу вечером. Причиной стало обнаружение в воздушном пространстве аэростатов, признанных потенциальной угрозой для авиации.

В официальном сообщении на своей странице администрация аэропорта заявила, что с 19:06 до 22:05 по местному времени были введены ограничения из-за обнаружения в зонах риска навигационных знаков, характерных для воздушных шаров. При этом власти Литвы напрямую обвинили в инциденте Белоруссию, назвав произошедшее «гибридной атакой» с использованием аэростатов.

Ранее Life.ru сообщал, что правительство Литвы на следующей неделе собирается ввести режим экстремальной ситуации из-за зондов с сигаретами, которые постоянно норовят залететь на территорию страны. По версии правоохранительных органов, запуск дронов осуществляют контрабандисты с территории Белоруссии.