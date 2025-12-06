Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 декабря, 14:30

Литва аннулировала ВНЖ 145 россиян за слишком частые поездки на родину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dLociton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dLociton

Власти Литвы аннулировали вид на жительство 145 гражданам России из-за нарушения правил, ограничивающих частоту их поездок в Россию и Белоруссию. Официальное заявление об этом сделал Департамент миграции страны.

«В связи с процедурой, которая предусмотрена Законом об ограничительных мерах, аннулированы разрешения на временное проживание 145 граждан РФ в Литве», — сообщил представитель департамента Рокас Пукинскас.

Ограничение, которое привело к таким мерам, было введено в начале мая 2025 года. Согласно ему, российские резиденты, имеющие ВНЖ в Литве, не должны посещать Россию и Белоруссию чаще одного раза в три календарных месяца. Нарушение этого правила автоматически влечёт за собой аннулирование разрешения на проживание.

МИД Литвы может инициировать новые санкции против Белоруссии
МИД Литвы может инициировать новые санкции против Белоруссии

Ранее Life.ru сообщал, что правительство Литвы на следующей неделе собирается ввести режим экстремальной ситуации из-за зондов с сигаретами, которые постоянно норовят залететь на территорию страны. Власти считают, что аппараты запускают белорусские контрабандисты.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Литва
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar