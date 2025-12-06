Литва аннулировала ВНЖ 145 россиян за слишком частые поездки на родину
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dLociton
Власти Литвы аннулировали вид на жительство 145 гражданам России из-за нарушения правил, ограничивающих частоту их поездок в Россию и Белоруссию. Официальное заявление об этом сделал Департамент миграции страны.
«В связи с процедурой, которая предусмотрена Законом об ограничительных мерах, аннулированы разрешения на временное проживание 145 граждан РФ в Литве», — сообщил представитель департамента Рокас Пукинскас.
Ограничение, которое привело к таким мерам, было введено в начале мая 2025 года. Согласно ему, российские резиденты, имеющие ВНЖ в Литве, не должны посещать Россию и Белоруссию чаще одного раза в три календарных месяца. Нарушение этого правила автоматически влечёт за собой аннулирование разрешения на проживание.
Ранее Life.ru сообщал, что правительство Литвы на следующей неделе собирается ввести режим экстремальной ситуации из-за зондов с сигаретами, которые постоянно норовят залететь на территорию страны. Власти считают, что аппараты запускают белорусские контрабандисты.
