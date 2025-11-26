МИД Литвы может инициировать новые санкции против Белоруссии

МИД Литвы рассматривает возможность введения национальных санкций против Белоруссии в связи с так называемой «политикой гибридных действий». Об этом сообщил глава литовского внешнеполитического ведомства Кестутис Будрис.

По его словам, вопрос о дополнительных ограничительных мерах будет вынесен на заседание правительственной комиссии по национальной безопасности 27 ноября. Министр подчеркнул, что возможные санкции не должны дублировать уже действующие меры Евросоюза и, по возможности, должны носить региональный характер. В связи с этим Литва ведёт консультации с соседними государствами.

Одним из факторов напряжённости в отношениях Вильнюса и Минска Будрис назвал запуск с территории Белоруссии воздушных шаров с контрабандными сигаретами, которые, по версии литовской стороны, создают угрозу безопасности гражданской авиации.

Также сообщается, что на территории Белоруссии остаётся более тысячи литовских грузовиков, движение которых было ограничено после закрытия границы по решению литовских властей. Вопрос о возможном повторном закрытии границы также планируется обсудить на заседании комиссии.

В последние годы отношения Литвы и Белоруссии остаются напряжёнными на фоне миграционного кризиса, взаимных ограничений на границе и обвинений в «гибридных атаках». Вильнюс неоднократно заявлял о необходимости ужесточать меры против Минска, включая национальные санкции, которые дополняли бы общеевропейские ограничения.

Литва также периодически поднимает вопрос о координации санкционной политики с другими странами Балтийского региона, чтобы усилить давление на власти Белоруссии и минимизировать экономические обходные схемы.