Регион
20 ноября, 10:28

LRT: В Литве благодарят за открытие границы с Белоруссией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ TruckPhotographer

Жители Литвы положительно отреагировали на открытие границы с Белоруссией. Об этом сообщает телеканал LRT со ссылкой на одного из местных жителей, возвращавшегося в Минск.

«Слава Богу, что открыли. Теперь до Минска гораздо ближе. Спасибо, спасибо», — сказал мужчина. По данным издания, водители в целом радовались решению властей Вильнюса, однако избегали оценок того, кто именно несёт ответственность за прежние ограничения и последующее возобновление пропуска.

LRT отмечает, что накануне открытия на наземном пункте пропуска Мядининкай со стороны Литвы скопилось несколько десятков автомобилей. В очереди находились машины с литовскими, белорусскими, а также киргизскими, польскими и армянскими номерами.

Открытие границы, по данным журналистов, значительно упростило передвижение для тех, кто регулярно пересекает её по личным и семейным причинам, сократив время в пути и логистические сложности.

Марина Фещенко
