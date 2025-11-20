Монголия частично закроет границу с Россией в день рождения Чингисхана

По сообщению Управления пограничной службы Монголии, в связи с предстоящими национальными праздниками ряд пограничных переходов на границе с Российской Федерацией будет временно приостановлен в дни 21 и 26 ноября.

Как стало известно, закрытие коснётся пунктов пропуска со стороны Забайкальского края, Республики Алтай и Республики Тыва, а также части переходов на границе с Бурятией. Более того, Управление пограничной службы Монголии проинформировало, что в те же даты будет прекращена работа большинства пунктов пропуска на границе с Китаем.

В ведомстве уточнили, что в эти дни сохранят штатный режим работы лишь несколько ключевых объектов. В частности, автомобильный пункт пропуска «Кяхта» и железнодорожный узел «Наушки» на бурятском направлении продолжат функционировать, равно как и два пункта пропуска на китайском направлении. Также сообщается, что международный аэропорт имени Чингисхана в Улан-Баторе будет работать по своему обычному расписанию.

Напомним, что всего в Монголии функционирует 27 автомобильных, шесть железнодорожных и шесть воздушных пунктов пропуска. Из общего числа, 16 пунктов находятся на границе с Россией, из которых в обычном режиме работают восемь автомобильных и два железнодорожных.

Такие ограничения связаны с государственными датами: 21 ноября Монголия будет отмечать 860-летие со дня рождения Чингисхана, а 26 ноября — День провозглашения Монгольской Республики.